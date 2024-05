Campo largo, i formati sono tre: ristretto, tradizionale e aperto Nel centrodestra vacilla l’unità 

Il Campo largo in versione maxi, con i moderati dentro, o di taglia mini, senza il Pd. Oppure in formato tradizionale. E poi il Psd’Az spaccato e ballerino, al pari di un centrodestra che si rivela debole al centro. Il sociologo Bauman avrebbe detto che le Amministrative sarde del 2024 sono liquide. Liste e alleanze lo dimostrano. Con un altro comune denominatore: hanno il sostegno dei civici tutti i diciannove candidati sindaco nei Cinque municipi sopra i 15mila abitanti. Nei restanti ventidue centri sotto i 15mila residenti che vanno al voto, le liste sono miste, destra-sinistra, senza simboli di partito. Unica eccezione a Sorso: Maria Giovanna Delrio, che sfida l’uscente Fabrizio Demelas, guida il Pd.

Cagliari

Mai come a questo giro, il capoluogo dell’Isola è un laboratorio politico. M5S, Uniti per Todde e Sardi in Europa, tanto hanno fatto che a Massimo Zedda è arrivato l’ordine di non aprire il Campo largo a partiti “rivali” delle Regionali. Il candidato sindaco dei Progressisti ha potuto mettere in lista solo seconde file delle forze politiche non allineate a febbraio, come Francesco Spanu (Italia Viva). In alternativa ecco i moderati senza “peccati” politici recenti, come Paolo Casu e Giovanni Porrà. Alessandra Zedda, invece, ha ricompattato il centrodestra, sebbene Gianni Chessa – fuori dal Psd’Az dopo una lite a distanza con Solinas («Scorie», ha detto l’ex governatore; «Il problema è lui», ha replicato il consigliere regionale) – non ha presentato una propria lista, considerata un plus valore da quella parte. Gli altri candidati sono Giuseppe Farris (CiviCa 2024), Emanuela Corda (Alternativa) e Claudia Ortu (Cagliari popolare).

Sassari

Nella seconda città sarda fa parlare di sé soprattutto il centrodestra: quello “tradizionale” appoggia il rettore Gavino Mariotti, ma la Lega non corre con il proprio simbolo. C’è il Psd’Az (ma non tutto) che ha fatto la lista con gli ex sardisti di Alleanza Sardegna. Insieme a Mariotti, anche Azione di Calenda (a Cagliari resterà neutrale dopo il pasticcio degli endorsement ai due Zedda). A Sassari altri ex Psd’Az sostengono il civico Nicola Lucchi. Stessa scelta per Sardegna al centro-Venti20 ma senza l’Udc (i due partiti sono alleati in Regione). Giuseppe Mascia, invece, ha mantenuto intatto il Campo largo. In partita pure i civici Mariano Brianda e Giuseppe Palopoli.

Alghero

Nella Catalogna di Sardegna, i venti di guerra minacciati da Sinistra futura non hanno funzionato: i ribelli dei Riformatori sono riusciti a entrare nel Campo largo insieme a Sardegna al centro-Venti20. Un “matrimonio” su cui non hanno battuto più ciglio nemmeno M5S. Il candidato di bandiera è l’Avs Raimondo Cacciotto. Alle urne sfida Marco Todde, berlusconiano da una vita e alla fine capace di mantenere il Psd’Az e la Lega nell’alleanza.

Area metropolitana

A Monserrato, il Campo largo in versione mini l’ha costruito Valentina Picciau: c’è il M5S ma non il Pd. I dem puntano su Efisio Sanna. L’uscente Tomaso Locci si ripresenta con lo schema civico del 2019. È Campo largo “pieno” a Sinnai, dove Barbara Pusceddu si è “ripresa” i Cinque Stelle, all’opposizione nell’ultima consiliatura. Aurora Cappai, assessora nella Giunta uscente di Tarcisio Anedda, ha invece siglato il primo patto politico con Forza Italia. Il terzo candidato è Aldo Lobina.

