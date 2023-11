Campo largo e area Soru, Todde prova a ricucire: ma sarà difficile 

Ora tutti aspettano che si posi la polvere sollevata dalla grande agitazione dei giorni scorsi, che tacciano le voci in sottofondo, e così si potrà riprendere a ragionare. Nell’area vasta che va dal centrosinistra alle forze indipendentiste, passando per M5S e mondo civico, sono successe più cose in tre giorni che in sei mesi, e l’effetto è un po’ traumatico. Si percepisce il bisogno di riflettere. Fino a quattro giorni fa quell’area non aveva un candidato; ora ne ha due. Prima l’ufficializzazione di Alessandra Todde come leader del campo (un po’ meno) largo, giovedì scorso. Poi, sabato, lo strappo di Renato Soru che ha annunciato l’uscita dal Pd e la volontà di riproporsi nella corsa a Villa Devoto.

Dialogo complicato

Difficile che i due fronti si possano ricomporre, sia per Todde che per Soru forse le cose sono andate ormai troppo avanti. Ma questo sarà il tema di questa settimana: la diplomazia in campo, gli eventuali tentativi di ricucitura.

La deputata del Movimento 5Stelle ha già promesso che cercherà un dialogo con Soru (il quale per ora non sembra troppo interessato): il ruolo che le ha affidato il tavolo di via Emilia ora le conferisce anche la legittimazione, e l’onere, per muoversi in prima persona. E lei ci proverà: forse non solo con l’ex governatore ma anche con altri che erano con lui due giorni fa a Cagliari, al teatro Doglio. Magari Massimo Zedda, che nel suo intervento ha rimarcato l’importanza di ricomporre l’unità del campo largo.

L’agenda

Esclusi, nella prima parte della settimana, nuovi incontri della coalizione guidata da M5S e Pd: ieri Todde è tornata a Nuoro, la sua città, «a trovare la mia mamma, come cerco di fare ogni domenica», ha scritto su Facebook. Ha avuto modo così di incontrare tanta gente per le vie del capoluogo: «Grazie del sostegno, dell’incoraggiamento, delle belle parole», ha aggiunto nel post, «grazie per continuare a ripetermi di non mollare, di crederci, di restare quella che sono sempre stata».

Eventuali appuntamenti collegiali saranno fissati da giovedì in poi: di sicuro, domenica a Oristano è convocata l’assemblea regionale dei Cinquestelle, in cui la deputata riceverà il sostegno del suo movimento. Anche in casa M5S, però, c’è un problema non piccolo da risolvere: la situazione di Sassari, dove i consiglieri comunali pentastellati sono di fatto nella maggioranza di Nanni Campus, sindaco civico ma col cuore da sempre a destra.

Può essere anche che, prima di domenica, gli alleati si rivedano: «Dovremo fare dei ragionamenti politici e programmatici», conferma il segretario del Pd Piero Comandini, «ma anche riflettere su quello che è successo al teatro Doglio. Credo ci sia ancora la possibilità di ricostruire un rapporto con Soru e con gli amici che erano con lui, perché tutti abbiamo l’obiettivo di sconfiggere questa destra. Il nostro popolo ci chiede di essere uniti». I democratici sperano soprattutto che i Progressisti non portino la rottura fino alle estreme conseguenze.

Dal Pd, per altro, arriva anche la frecciata di Roberto Deriu, a sua volta affidata a Facebook: «Sempre paradossale l’azione di chi “per unire” divide», scrive il consigliere regionale con chiaro riferimento a Soru. «Chiamiamo le cose col loro nome: chi non riesce a prevalere democraticamente in un contesto organizzato ne cerca uno fluido dove essere il centro del microcosmo. E da lì ricomincia la trattativa». Deriu aggiunge comunque che come risposta si deve cercare di «trovare soluzioni comuni. Senza stancarsi e senza esagerare con la propaganda».

Nuovi incontri

Soru, nel frattempo, non intende aspettare le mosse di Pd e M5S. Continua i suoi incontri che sanno già di campagna elettorale, col consueto titolo “La Sardegna di oggi e del futuro” : venerdì 17 sarà a Quartucciu, dalle 17.30 alla DomusArt di via Neghelli.

E c’è hi dice che l’ex presidente stia già pensando alle liste. Non è esclusa l’ipotesi di presentare una lista unica, ma andare in coalizione garantisce più voti: al momento sembra la soluzione più probabile, benché imponga di superare lo sbarramento del 10 per cento anziché del 5. Le liste sarebbero almeno quattro: Progetto Sardegna, Liberu, +Europa e – salvo ripensamenti – i Progressisti. Anche se ieri l’Huffington Post ha segnalato malumori romani per la scelta locale di +Europa, specie dopo che la segretaria di Liberu, Giulia Lai, ha pubblicato su Facebook dei post pro-Hamas e ha scritto che «Hitler non è morto e sta completando la sua opera in Palestina». Il leader nazionale di +Europa, Riccardo Magi, ha sempre sostenuto il diritto di Israele a difendersi da Hamas.

