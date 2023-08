«Campo largo, dateci tempo» 

Il Movimento 5 Stelle boccia su tutti i fronti l’operato della Giunta Solinas.

Quanto alle questioni interne – sotto un cielo che all’improvviso si è fatto nuvoloso, sul fronte del campo largo di un’alleanza con i Dem e tutto il centrosinistra – il dialogo non si è interrotto, benché pare non sia fluido come all’inizio.

Da Alessandro Solinas, che dei pentastellati è capogruppo in Consiglio regionale, arriva una richiesta: «Nessuna frenata, le interlocuzioni vanno avanti», dice. «Dateci tempo, siamo l’unica alternativa possibile a questo centrodestra».

Onorevole Solinas, prima di delineare scenari politici futuri, che cosa chiedete ancora a questo mandato?

«Sosteniamo da tempo che questa legislatura sia terminata ben prima dell’ennesimo dissidio interno al centrodestra. Si sarebbe dovuto staccare la spina da parecchio: ci stanno perdendo i sardi. Tra mozioni di sfiducia e di censura non ci siamo mai nascosti nel chiedere alla Giunta Solinas di compiere l’unico gesto di responsabilità possibile, ovvero prendere atto che non ha le capacità di governare la Sardegna».

Un rimpasto adesso a che cosa servirebbe?

«Sento che due assessore starebbero per saltare: sarebbe un regolamento di conti senza alcuna utilità. Un rimpasto ora non sarebbe finalizzato a un miglioramento amministrativo, ma solo a riequilibrare gli assetti politici. Asseconderebbe poi la volontà del presidente della Regione di provare a consolidare la propria posizione per ottenere una ricandidatura che tante forze all’interno della maggioranza hanno detto di non volere».

Alla fine Christian Solinas si ricandiderà?

«Dalle parole sue e di chi l’ha sostenuto, mi riferisco a Salvini, parrebbe di sì. Che lo vogliano ricandidare è un’altra partita. Questo è uno dei tanti argomenti su cui la coalizione di maggioranza è spaccata».

Ma se il centrodestra è diviso, il centrosinistra e il M5S non è che stiano fornendo una dimostrazione plastica di comunione d’intenti.

«Stiamo percorrendo tutti i passi necessari per costruire un’alleanza strutturale che si basi su temi, non sulla distribuzione di poltrone, come il centrodestra ci ha abituato a vedere. Se c’è da prendersi un po’ più di tempo per discutere, ben venga: di sicuro la volontà è creare un’alleanza che non si basi sulla spartizione di potere ma su un progetto serio, realistico e rivoluzionario di governo della Sardegna».

Che cosa intende per rivoluzionario?

«Qualcosa che inverta il trend fallimentare del centrodestra».

E sui temi?

«Un programma che ci metta al passo delle altre regioni del Mediterraneo, dandoci centralità. E che non sia finalizzato solo a inseguire modelli di sviluppo, ma anche ad anticiparli. Il riferimento è al turismo, alle politiche di contrasto dello spopolamento, all’energia, ai trasporti e a tutte le partite su cui l’attuale Giunta ha dimostrato incapacità e scarsa autorevolezza gestionale».

Quindi con i Dem non c’è alcun problema.

«Non c’è stata alcuna frenata, l’importante è discutere, trattare i temi e capire i perni su cui fondare un piano d’azione chiaro e attuabile nei fatti».

Non è che la fuga in avanti di Alessandra Todde abbia influito su quello che allora è solo una normale pausa di riflessione?

«Nessuna fuga in avanti. Questo è il momento di organizzare quanti più eventi pubblici possibili per farci conoscere nei territori. I nomi verranno dopo».

Visto che l’abbiamo citata, Todde sarebbe in grado di garantire questa unione nel campo largo?

«È una persona di alto profilo. Sarà il tavolo a decidere».

Altrove l’alleanza M5S e centrosinistra non ha dato alle urne i frutti sperati. Nell’Isola che cosa accadrà?

«Qui, assieme, in questi anni abbiamo dato prova di capacità propositiva comune e di unità nell’opposizione alla Giunta Solinas. Abbiamo avuto modo di farci percepire dai territori come forze politiche che possono lavorare insieme. Dobbiamo fare in modo di invertire la rotta».

