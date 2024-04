Campo largo, concorrenza per Pusceddu 

A Sinnai c’è una prima candidatura ufficiale per la carica di sindaco: è quella di Aurora Cappai, che correrà per conquistare la fascia tricolore a capo del gruppo civico “Uniti per Sinnai” e di chi vorrà starci: «Sono attive interlocuzioni con gruppi interessati a un progetto comune». La svolta ieri, dopo la notizia che M5s, Alleanza verdi-sinistra e il gruppo civico “Sinnai 360” proporranno un nome alternativo a quello della vicesindaca Barbara Pusceddu, indicata nei giorni scorsi dal Pd, come candidato a sindaco del campo largo.

Campo largo

La notizia, inattesa, arriva di sabato con un comunicato stampa: «Gli incontri e le riflessioni di questi giorni hanno portato alla scelta condivisa di offrire all'interno del campo largo una proposta ulteriore rispetto a quella già presentata nei giorni scorsi dal Pd. La proposta è stata individuata all'interno di un tavolo che lavora da oltre un anno, composto da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra Iitaliana e Possibile e il gruppo civico “Sinnai 360”. Vogliamo arricchire il dibattito all’interno del campo largo sinnaese, portando al tavolo la nostra prospettiva politica e le idee che insieme abbiamo elaborato, con l’intenzione di contribuire al meglio all’amministrazione di Sinnai, con un occhio ben attento verso la nostra comunità» affermano gli esponenti dei tre gruppi. «L’intento – chiude la nota – è trovare una sintesi condivisa da tutta la coalizione».

Nessuna reazione da parte di Pusceddu, che però nei giorni scorsi aveva rimarcato la sua «piena disponibilità al confronto più ampio con tutte le forze che si riconoscono in un progetto condiviso». I gruppi coinvolti nelle trattative per il campo largo (oltre al Pd e ai tre che hanno divulgato il comunicato di ieri ci sono i Progressisti) potrebbero vedersi già domani per discutere la candidatura alternativa e cercare di trovare la sintesi.

“Uniti per Sinnai”

Saranno giorni decisivi anche per il progetto va coagulandosi attorno a Cappai: le interlocuzioni in corso in questo campo pare coinvolgessero anche alcune forze che, rotti gli indugi, hanno confermato la loro adesioni al campo largo. Ma “Uniti per Sinnai” potrebbe raccogliere inattesi compagni di strada.

Forza Italia

Novità anche nel centrodestra: agli elettori, dopo oltre dieci anni di assenza dalla scena locale, Forza Italia proporrà una lista col simbolo di partito. È quella di cui si è fatto promotore Walter Zucca: inizialmente si sarebbe dovuta chiamare “Forza Sinnai” e presentarsi come civica ma nei giorni scorsi Zucca ha rotto gli indugi, dando la disponibilità a candidarsi a sindaco: «La lista è fatta, aperta solo a eventuali rinforzi. Forza Italia è pronta a presentarsi da sola ma siamo aperti anche a eventuali scenari di coalizione che vedano come unico interesse la soluzione di problemi comuni». Non si esclude un confronto con “Uniti per Sinnai”.

Lobina

Infine c’è da vedere se l’ outsider Aldo Lobina, che dopo essere fuoriuscito dalla maggioranza scaturita dalle elezioni di cinque anni fa è diventato forse il più acceso oppositore della Giunta Anedda e ha annunciato da tempo la sua disponibilità a candidarsi a sindaco, riuscirà a coagulare attorno al suo nome un consenso sufficiente per formare una lista.

RIPRODUZIONE RISERVATA