Campo largo appeso ai centristi 

Il fronte moderato centrista temporeggia. Ha chiesto 24 ore per sciogliere le riserve sul nome del candidato sindaco. Fuori dal politichese significa che, oggi, il terzo polo si esprimerà sul nome di Raimondo Cacciotto. L’ex consigliere regionale e, prima ancora, assessore del Comune di Alghero nella giunta guidata da Mario Bruno è sempre stato il candidato sindaco del Campo largo. Ma senza i Cinque Stelle, andati via in contemporanea all’arrivo delle forze di centro, la situazione si è complicata e non poco.

L’incontro

La proposta di far correre per la fascia tricolore un esponente di Alleanza Verdi Sinistra, infatti, difficilmente potrà essere accettata dal fronte civico-sardista. Ieri mattina l’ennesimo confronto a Calabona con tutti gli alleati e poi nel pomeriggio, di nuovo, ma con una delegazione ristretta. Il nodo è sempre lo stesso e appare insuperabile.Riformatori Alghero, Psd’Az, Noi con Alghero e Sardegna al Centro 2020 chiedono un nome super partes, senza tessere di partito, qualcuno che possa garantire tutti e non solo una fetta della coalizione. Ma questa persona non è facile da reperire. Nemmeno l’avvocato Francesco Marinaro, vicino ai Riformatori, visto che alle ultime regionali ha corso a sostegno di Truzzu. I moderati hanno anche l’opzione Francesco Sasso che, nel 2011 firmò la sfiducia a Tedde, decretandone la caduta.Ipotesi messe al vaglio, ma subito respinte dal centrosinistra. Il Pd aveva posto sul tavolo interno delle trattative il nome di Mario Salis, già dirigente Dem, poi ha preferito fare un passo indietro per agevolare le trattative dell’accordo elettorale.

La maratona

La riunione fiume per scegliere chi sfiderà Marco Tedde alle amministrative di giugno è iniziata alle 10.30 in un clima particolarmente teso e frizzante. Pd, Futuro Comune, Orizzonte Comune, Italia Viva, Per Alghero, Podemos, Alleanza Verdi Sinistra, Fortza Paris e poi Riformatori Alghero, Partito Sardo d’Azione, Noi con Alghero e Sardegna al Centro 2020. Un minestrone politico che abbraccia esponenti politici del centrodestra, con due assessori dell’attuale giunta Conoci (Maria Grazia Salaris e Emiliano Piras) e la sinistra più radicale. Per questo motivo i pentastellati hanno rotto il patto del Campo Largo, uscendo dalla coalizione. Ma non è detto che il progetto politico non si possa ricomporre. Nel caso in cui il Polo centrista dovesse rifiutare categoricamente la candidatura di Cacciotto, per il centrosinistra ci sarebbero le condizioni per riavvolgere il nastro, salutare i moderati e tornare al vecchio piano, recuperando Cinque Stelle e Progressisti.

