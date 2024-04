Campo largo: «Aperti ad altre realtà civiche» 

A Sinnai, in vista dell’elezione del sindaco e del rinnovo del Consiglio comunale, il campo largo di centrosinistra ufficializza la sua costituzione “dopo settimane di confronto, in cui le forze coinvolte hanno dimostrato piena condivisione di valori, metodi e proposte programmatiche per l’amministrazione della comunità”. Così un comunicato della coalizione composta da Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra Italiana e Possibile, Progressisti e dalle liste civiche Centro popolare Sinnai e Sinnai 360. “La coalizione – prosegue la nota – è impegnata alla stesura del programma elettorale che pone al centro le esigenze della comunità e del territorio oltre che dell’area vasta” e, qua sta la sorpresa, “resta aperta al contributo di altre realtà civiche sia per la partecipazione alla competizione elettorale e sia per la stesura del programma”: un’apertura che, alla luce delle fibrillazioni trapelate in questi giorni negli schieramenti, potrebbe preludere a ulteriori novità.

Nessuna sorpresa invece sulla candidata a sindaca: è la vicesindaca Barbara Pusceddu (all’anagrafe, e sulle schede elettorali, Maria Barbara), 52 anni, Pd, insegnante, già sindaca dal 2011 al 2016, e alle ultime elezioni regionali premiata da 1.600 preferenze, mille delle quali a Sinnai, dove il campo largo ha superato il 50 per cento. Alle urne dovrà vedersela con la compagna di Giunta Aurora Cappai, 43 anni, ingegnera con master in architettura e attuale assessora ai Lavori pubblici dopo un’iniziale collocazione all’opposizione, e con Aldo Lobina, 69, medico in pensione, consigliere comunale eletto cinque anni fa in maggioranza ma poi passato all’opposizione. Lobina correrà in solitaria, a capo della sua lista “Sinnai libera”, mentre Cappai, che rivendica la sua estrazione progressista (nonostante la sua uscita, anni fa, dal partito dei Progressisti) guida una coalizione eterogenea, dove al suo gruppo “Uniti per Sinnai” e alla civica Democrazia comune si accompagna Forza Italia.

