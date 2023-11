Campo largo, accordo vicino su Todde 

È andata come era previsto che andasse. Ieri il Movimento Cinquestelle ha portato al tavolo del Campo largo la candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione, riuscendo ad ottenere la convergenza della maggior parte delle sigle presenti. I Progressisti – da sempre contrari a quello che considerano un nome «imposto dall’alto» – hanno chiesto e ottenuto 48 ore di tempo per discutere la proposta nel coordinamento del partito convocato per domani alle 18. Ieri, dopo il tavolo di via Emilia, si è riunita anche la direzione regionale del Pd a Oristano che, all’unanimità, si è espressa a favore del lavoro fatto dal segretario. Il tavolo dello schieramento è riconvocato per giovedì e – questo non era previsto – sarà presente anche la stessa deputata M5S che, a quel punto, dovrebbe ricevere l’investitura ufficiale.

Tre strade

A questo risultato si arriverà a meno di risvolti clamorosi. Si tratta di capire come, e di certo queste 48 ore saranno fondamentali. Le strade percorribili sono tre. La prima: i Progressisti alla fine si convincono sull’opportunità della candidatura di Todde, e Renato Soru decide di non presentare alcuna lista, dentro o fuori il Campo largo. Questa, ovviamente, sarebbe la soluzione migliore per la “quasi” candidata presidente. Ipotesi numero due: i Progressisti restano sulle loro posizioni e sposano la scelta dell’ex governatore di scendere in campo come candidato fuori dalla coalizione. Questa è l’opzione peggiore, per Todde e anche per il centrosinistra che – spaccato in due coalizioni – sarebbe quasi certamente condannato a perdere le elezioni. Terza via: i Progressisti non fanno alcun passo indietro, condividono la scelta di Soru di presentare una lista ma all’interno del Campo largo. In questo caso, Todde non pagherebbe in termini di voti, a pagare il conto sarebbe invece il Pd. Ma la coalizione sarebbe salva.

«L’unità avrà la meglio»

Sul valore di una coalizione da preservare ad ogni costo ha insistito molto il coordinatore del M5S Ettore Licheri: «Questo tavolo sta realizzando qualcosa di molto ambizioso e inedito, che mai si era visto nella storia politica di quest'Isola», ha detto prima del vertice, «stiamo creando un asse, creando un terreno comune di impegno politico, facendo sedere allo stesso tavolo tutte le principali forze di ispirazione indipendentista, autonomista, europeista, socialista e progressista. Battezziamo un nuovo modo di fare politica. E siamo consapevoli che il centrosinistra vince quando va unito, e quello che ci unisce è la necessità di sottrarre il governo della Regione a questa Giunta dei computer smarriti».Ma l'unità non è a rischio? «Sono convinto che alla fine emergerà lo spirito di squadra». Al termine del tavolo il segretario Dem Piero Comandini ha confermato che «è stata una discussione ampia, relativamente al candidato è stato fatto dal M5S il nome di Alessandra Todde, che ha visto la condivisione di diverse forze politiche. Ora ci prendiamo 48 ore perché alcune di queste forze hanno bisogno di fare passaggi al loro interno».

Infine Francesco Agus dei Progressisti: «Faremo dei passaggi necessari a prendere atto di quanto è emerso oggi, ovvero il fatto che ci sono forze autorevoli che presentano la loro candidatura. Continuiamo a sostenere quello già ribadito la settimana scorsa, e cioè che esistono candidature alternative che meritano di essere valutate». (ro. mu.)

