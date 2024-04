Campo largo, a Cagliari sì del Pd  alla candidatura di Massimo Zedda Oggi i nomi per Sassari e Alghero 

La candidatura di Massimo Zedda a Cagliari per il centrosinistra è quasi una certezza. Lo è soprattutto dopo il via libera del Pd cittadino che ieri si è riunito proprio per prendere una decisione in proposito. Il tavolo di coalizione per le amministrative si era già pronunciato nei giorni scorsi su Sassari e Alghero, rinviando ogni scelta sul capoluogo a dopo l’insediamento del Consiglio regionale. In particolare, si attendeva l’elezione alla presidenza dell’Assemblea di Piero Comandini. Il segretario regionale Dem ha sempre detto di non essere al lavoro per una corsa a Cagliari, ma in tanti – in queste settimane – hanno nutrito il sospetto che in realtà ci tenesse a candidarsi. Il suo nuovo ruolo nell’Assemblea sgombra definitivamente il campo da dubbi. Che oggi dovrebbero essere sciolti in via definita al tavolo del Campo Largo convocato per le 18 in via Emilia. Qualcuno aveva anche ipotizzato che il Pd potesse schierare qualcun altro al posto Comandini, eventualità smentita ieri in via definitiva.

Dovrebbe essere così l’ex sindaco e presidente dei Progressisti a sfidare la candidata del centrodestra che porta il suo stesso cognome: Alessandra Zedda, che appare già in molti manifesti affissi in città con lo slogan “Innamorata di Cagliari”. La candidatura di Massimo Zedda è stata a rischio in campagna elettorale quando i Progressisti hanno deciso di convergere sulla coalizione sarda di Renato Soru, ma è diventata quasi una certezza quando il partito ci ha ripensato e ha scelto di sostenere il Campo Largo di Alessandra Todde. A un certo punto delle trattative per la formazione della Giunta, era stata anche ventilata la possibilità per i Progressisti di non guidare alcun assessorato, proprio per il ruolo importante che già si apprestavano ad assumere sul fronte della Comunali a Cagliari. In quel caso era intervenuta la stessa Todde, precisando di non essere impegnata nelle trattative per le amministrative. Poi il partito di Zedda e Agus ha effettivamente avuto la possibilità di indicare qualcuno per la Giunta (Gianfranco Satta all’Agricoltura).

Le altre città

Il tavolo di oggi potrebbe essere risolutivo anche sul fronte di Sassari e Alghero. Nel primo caso, dovrebbe essere comunque il Pd a scegliere il nome. Due le ipotesi che rispondono al nome di Giuseppe Mascia, segretario provinciale dem, e Gianfranco Ganau, già sindaco e presidente del Consiglio regionale. Con quest’ultimo che ha visto risollevare le sue quotazioni dopo l’avvento del rettore Gavino Mariotti alla guida dell’altra sponda politica. Su Alghero la svolta è vicina: per opporsi a Marco Tedde, il prescelto sarebbe Raimondo Cacciotto, ex vicesindaco nella Giunta guidata da Mario Bruno e consigliere regionale in quota Pd nella legislatura firmata da Francesco Pigliaru. Ma nella corsa al Municipio della città catalana sarebbe espresso da Alleanza Verdi-Sinistra.

Nel centrodestra i giochi sono definiti da giorni. Resta solo un dubbio: l’alleanza Lega-Psd’Az è davvero finita? Secondo quanto trapela, le trasferte di Christian Solinas a Milano e le visite in via Bellerio, sede della Lega, sarebbero continue.

RIPRODUZIONE RISERVATA