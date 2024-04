Campo largo a Cagliari, oggi il vertice decisivo 

Oggi alle 17 il Campo largo cagliaritano si sforza di trovare la pace in vista delle elezioni dell’8 e del 9 giugno. I giorni scorsi non sono stati facili. Tre giorni fa, l’apertura ufficiale del candidato sindaco Massimo Zedda (Progressisti) a una lista di Azione ha fatto infuriare il Movimento Cinquestelle e non solo. Gli alleati di Zedda hanno ricordato infatti i principi condivisi al momento di convergere sul presidente dei Progressisti: tra gli altri, l’ampliamento della coalizione solo a liste civiche, nel rispetto del perimetro che ha sostenuto Alessandra Todde alle Regionali, portandola alla vittoria. E il no senza se e senza ma a tutti i partiti che hanno appoggiato Renato Soru. Come il movimento di Calenda, appunto. Sabato è anche trapelato il contenuto di un messaggio rimbalzato in una chat di Azione dove, in buona sostanza, si spiegava l’alleanza con Zedda con la necessità di indebolire il M5S. Questo ha fatto temere il peggio, cioè lo strappo del movimento. Oggi al tavolo è prevista la resa dei conti. Con le altre forze alleate che insistono sul fatto di dover rispettare il perimetro delle regionali. «Non possiamo ritornare al caos di un centrosinistra compromesso localmente con alleanze a destra», scrive Luca Pizzuto di Sinistra Futura in una nota, «abbiamo la possibilità di dare a Cagliari un governo serio dopo cinque anni di non governo del centrodestra: non si può tornare indietro, sarebbe inaccettabile, non possiamo retrocedere di un passo, né comprometterci con l’idea di vincere facile». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA