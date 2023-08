Campo Italia, lavori infiniti e polemiche 

C’è una certezza: per l’indisponibilità del campo Italia, il Bosa giocherà la gara di Coppa Italia di sabato 26 ad Oristano contro la Tharros. E per il match di ritorno, previsto in casa il 3 settembre, il sindaco Piero Casula non è in grado, al momento, di fornire risposte certe.

I ritardi

«Non credo che per quel giorno sia tutto finito - ammette - dipenderà dai tempi necessari per il collaudo. Tra domani e dopo ci faranno conoscere le date che sarà in tre step. Adesso devono fare quello del terreno che è già livellato, poi ci sarà la posa del manto e i successivi collaudi».

Sui ritardi nei lavori al campo Italia, che di fatto costringeranno il Bosa calcio a iniziare in trasferta la terza stagione consecutiva, si innesca un nuovo scontro tra le forze politiche cittadine.

L’accusa

«Basta leggere le dichiarazioni rilasciate a L’Unione Sarda - afferma la capogruppo di opposizione, Rosalia Acca - per rendersi conto di come sul termine e consegna della struttura sportiva, il sindaco Casula ha ufficialmente dichiarato almeno una decina di date diverse e tutte puntualmente disattese. Credo che farebbe bene a pubblicare un libro dal titolo “Favole per Bosa”, forse è più credibile. Riscontriamo ancora una volta – sottolinea Acca- come i tempi di ultimazione dei lavori sono incredibilmente lunghi e non si intravede imminente la consegna definitiva dell’impianto, poiché dovrà essere successivamente omologato dalla Lega nazionale dilettanti per il campionato di Eccellenza. Il fatto grave – evidenzia la consigliera - è che tutti questi ritardi incidono pesantemente sulle casse delle società sportive, creando importanti danni economici dai quali è difficoltoso riprendersi».

«Troppe carenze»

Il consigliere Alessandro Naitana mette in luce invece alcuni aspetti tecnici e progettuali. «Noi da subito con diverse interrogazioni – spiega - avevamo rilevato le tante carenze legate alla conoscenza dell’intera area e del campo Italia in sè. I nostri suggerimenti non sono stati però accolti con la tempestività e l’attenzione dovuta nè dal sindaco nè dall’assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda, che forse non ha la dovuta competenza considerata la materia molto tecnica».

La società

Intanto la compagine guidata da Salvatore Carboni continua ad allenarsi nel campo in terra battuta di Sant’Eligio: «Siamo abituati ormai da tre stagioni alle difficoltà e anche questa volta le supereremo».

