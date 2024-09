Campo Italia, dopo tre anni porte aperte al pubblico 

La buona notizia è arrivata nella tarda serata di ieri e fa tirare, finalmente, un grosso sospiro di sollievo al neo presidente del Bosa calcio, Vincenzo Cuccuru, e a tutta la dirigenza del sodalizio rossoblù.

A comunicarla è lo stesso massimo dirigente bosano: domani, calcio d'inizio alle 16, nella seconda gara casalinga della stagione di Promozione girone B, la squadra allenata da Tore Carboni potrà finalmente giocare contro il Tuttavista davanti al proprio pubblico.

Il sindaco Alfonso Marras ha infatti firmato l'atto che permette ai tifosi di accedere alle tribune del campo Italia. L’impianto dopo tre stagioni di trasferte obbligate, causa lavori, per le formazioni del calcio cittadino ospiterà dunque in campionato la compagine locale.

Il presidente Cuccuru è ovviamente soddisfatto per l’esito positivo della questione. «Abbiamo sempre operato perché le criticità potessero essere risolte – afferma il presidente - cosa che ci consentirà di lavorare tranquilli. La nuova dirigenza ha preso in mano le redini del sodalizio con buone prospettive, per risollevare le sorti della squadra e riportarla nel contesto sportivo che merita. Per questo siamo contenti del fatto che siamo ritornati a casa e i ragazzi potranno essere incoraggiati dal pubblico, al quale assicuriamo ogni sforzo per disputare un ottimo campionato e puntare al ritorno in Eccellenza». ( s. c. )

