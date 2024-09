Campo Italia, debutto a rischio 

La riqualificazione del campo Italia sembra davvero essere nata sotto una cattiva stella. A pagarne le conseguenze potrebbe essere l’inizio regolare dell’attività ufficiale delle due società: il Bosa proprio domenica esordirà nel campionato di Promozione contro l’Atletico Bono. Quando sembrava che la questione fosse definitivamente archiviata, ecco spuntare un altro capitolo su alcuni problemi tecnici ancora irrisolti, come emerge da un’interpellanza del gruppo consiliare “Bosa cambia Bosa”, guidato da Alessandro Campus.

La lettera

«Siamo preoccupati perché è necessario capire in che modo può essere utilizzato l’impianto visto che la Giunta in un recente atto di indirizzo, cita solo il rettangolo di gioco», sostiene Campus. E ad avvalorare il fatto che qualcosa ancora non quadra, ecco una comunicazione interna inviata dalla Responsabile unica del procedimento agli amministratori comunali, al responsabile della sicurezza e al collaudatore. Una nota in cui si parla di utilizzo improprio dell’impianto.

I dubbi

La funzionaria segnala che, nonostante l'autorizzazione all’utilizzo del campo da gioco per allenamenti e partite, si è svolta una manifestazione sportiva con presenza di pubblico nell'area tribune.

«L'impianto sportivo – fa notare - è attualmente oggetto dei lavori di ristrutturazione e messa a norma e pertanto è area di cantiere, fatta eccezione per il solo rettangolo di gioco, preso in carico dall'Ente con l'unica finalità di poter ottenere il collaudo del manto in erba sintetica da parte della Lega nazionale dilettanti e propedeutico al collaudo finale dell'opera».

La società

Il neo presidente del Bosa, Vincenzo Cuccuru butta acqua sul fuoco e assicura che si sta lavorando perché le criticità possano essere risolte. «A quanto mi è dato sapere – afferma - c’è stato solo un difetto di comunicazione tra le parti e siamo impegnati a chiarire ogni problema che ci consenta di lavorare tranquilli. La nuova dirigenza ha preso in mano le redini del sodalizio per risollevare le sorti della squadra e riportarla nel contesto sportivo che merita. Sono convinto che tutta l’amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, stiano lavorando nella stessa direzione e che la questione si risolverà in tempi rapidissimi».

