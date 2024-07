Campo in ricordo di Andrea: il sogno è diventato realtà 

Nel campo di calcio che ora porta il nome del piccolo Andrea Carboni, morto per leucemia a 10 anni, si è ritrovata l’intera comunità di Orotelli. Sono arrivati anche dai centri vicini e da varie parti dell’Isola per la cerimonia di intitolazione dell’impianto, collocato all’interno dell’oratorio “Don Giovannino Succu”, nel rione di Mussinzua. C’erano i rappresentanti di associazioni da Sassari, Cagliari, Bolotana, Aritzo e Nuoro, anche da Roma con “Andrea libera tutti”, proprio per sostenere il progetto. Un percorso lungo e non senza difficoltà, arrivato al traguardo grazie all’impegno dei genitori del piccolo, Monica e Paolo, del fratello Francesco, di Comune, parrocchia, tante associazioni e moltissimi volontari. Alla cerimonia, madrina l’ex calciatrice Antonella Carta, per anni punto di forza della nazionale. Presenti genitori di ragazzi e ragazze che non sono riusciti a superare la malattia, ma anche giovani che, grazie alla donazione, hanno ritrovato una vita normale. Tanti gli interventi, come quelli di Monica e Paolo Carboni, un solo il messaggio: «Aiutare chi soffre ed è in difficoltà. Un piccolo gesto può salvare una vita». Grande passione per il calcio, il piccolo Andrea era morto nel 2015. La ricerca di un donatore di midollo osseo compatibile non diede esito positivo. Da Roma, dove la famiglia si era trasferita per stare accanto al bimbo in ospedale, partì l’idea del campetto. Ora il sogno è realtà.

