Campo in fiamme, case evacuate 

«Siamo scappati dalle nostre abitazioni invase dal fumo. E poi vicino alle fiamme c’erano le bombole condominiali: un pericolo enorme», è il commento preoccupato degli inquilini delle palazzine di via Mandrolisai, riuniti in strada sotto il sole cocente, mentre i vigili del fuoco, forestali e volontari cercano di domare le fiamme che stanno bruciando tutto: vegetazione e rifiuti presenti nel terreno abbandonato, tra via Marongiu e via Sarrabus, e quello che si trova all’interno di un deposito di mobili e mezzi (in particolare camion paninoteche). Ed è proprio nel parcheggio-rimessa tra via delle Langhe e via della Sila che si teme il peggio per la presenza di diversi mezzi. «Li abbiamo spostati prima che le fiamme “saltassero” all’interno», racconta uno dei tanti proprietari accorso a San Michele per mettere in salvo i loro camion.

Il fumo nero

Le telefonate alla centrale operativa dei vigili del fuoco di viale Marconi non si contano quando, verso le 11,30, da un’area dimenticata a due passi dal cimitero di San Michele si solleva un fumo denso. Le temperature elevate e il vento alimentao l’incendio. In un attimo scoppia l’inferno. La presenza di molti rifiuti e della vegetazione spinge il rogo verso i tre palazzi tra via Mandrolisati e via Sarrabus. Il fumo invade le case. «L’aria era irrespirabile», racconta un pensionato mentre esce dal cancello. Due agenti della Polizia di Stato poco prima sono passati appartamento per appartamento, facendo scendere tutti gli inquilini in strada. La presenza delle grosse bombole condominiali nelle vicinanze delle fiamme invita tutti ad adottare la massima prudenza. E c’è chi si sfoga: «Quel terreno abbandonato viene usato per scaricare rifiuti e spazzatura. Lo abbiamo segnalato più volte ma non è mai stato fatto niente». In passato c’erano anche carcasse d’auto che hanno lasciato tracce d’olio. Anzi, c’è chi qui ha piazzato anche una tenda e una postazione usata probabilmente per fare uso di sostanze stupefacenti. E non è escluso che ci possa essere un collegamento con il gigantesco rogo scoppiato.

Il timore

La preoccupazione aumenta quando le fiamme superano il muro dell’autorimessa di via delle Langhe. I vigili del fuoco sono in azione per evitare conseguenze drammatiche. Il fuoco divora un’auto e dei mobili presenti in una casupola. Ma ci sono almeno una ventina di mezzi da salvare. «Quelli più vicini al muro siamo riusciti a spostarli appena abbiamo visto il fumo provenire dal terreno abbandonato», raccontano dal piazzale. Proprio l’intervento immediato e l’arrivo dei vigili del fuoco con diverse squadre evita il peggio. Ci sono dei danni ma le conseguenze sarebbero potute essere molto peggiori.

La bonifica

Oltre ai vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre, al lavoro mezzi e uomini della forestale e i volontari. C’è da proteggere le attività che si trovano in via Marongiu. Due corsie vengono chiuse al traffico dalla Polizia e dalla Municipale. Il titolare di un’officina tira un sospiro di sollievo: «Il vento soffiava nell’altra direzione. In tanti mi hanno avvisato quando hanno visto il fuoco. Alla fine è andata bene. Ma non è possibile che quel terreno sia in queste condizioni». E in via Marongiu all’ingresso di un’altra area, tenuta invece in ottime condizioni, su un blocco di cemento c’è una bella scritta verde: «Attenzione chi butta rifiuti: vi vediamo dalle telecamere. Rischio incendio furgone». Messaggio ignorato da chi ha agito nel terreno accanto.

