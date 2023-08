Campo estivo,  ultima settimana 

Si conclude sabato l’undicesima edizione del Campo estivo internazionale di formazione, servizio, condivisione e preghiera dal titolo “Orizzonti comuni” organizzato dalla Caritas diocesana di Cagliari, attraverso il suo braccio operativo, la Caritas San Saturnino Fondazione Onlus, nella sede dei missionari saveriani di via Sulcis.

«Il titolo scelto quest’anno», spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai, «alla luce delle encicliche di Papa Francesco “Laudato Si’” e “Fratelli tutti”, richiama una nuova coscienza planetaria della “casa comune” e di “un’unica famiglia umana”. Come gli anni scorsi, il Campo verte sul servizio attraverso l’incontro diretto con i poveri, i senza dimora, gli anziani, i migranti, le persone sofferenti a causa delle dipendenze, ma anche in modo indiretto attraverso la cura degli spazi che hanno bisogno di essere messi a posto». «L’altro pilastro dell’iniziativa è la formazione, la spiritualità, con l’attenzione allo sviluppo integrale della persona nei suoi desideri e aspirazioni più profonde. Momenti di incontro su temi come l’ambiente, la cura del Creato, la conversione ecologica, la mobilità umana, la fratellanza, ma anche sul volontariato, anche grazie alla disponibilità delle realtà della Consulta diocesana che racconteranno la gioia e la gratuità del servizio. Altro elemento fondamentale è la preghiera condivisa tra ragazzi di provenienze e culture diverse». L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione con varie realtà diocesane tra cui i missionari saveriani, il College universitario Sant’Efisio, il Seminario arcivescovile, la Pastorale giovanile, le associazioni di volontariato e gli organismi socio-assistenziali della Consulta diocesana, diverse parrocchie e grazie ai fondi 8xMille e al sostegno della Fondazione di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA