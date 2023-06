Campo estivo per i ragazzi, iscrizioni entro il 21 giugno 

Via alle iscrizioni per il centro estivo, organizzato dal Comune con la cooperativa Cemea, che partirà il 26 giugno - sino al 4 agosto - nelle scuole di via Palestrina e via Is Pardinas.

«Finalità prioritaria del centro estivo per l'integrazione è costruire un ambiente educativo sereno e rispettoso dei ritmi e dei bisogni di bambini e bambine», sottolineano dagli uffici del Comune, «che permetta lo sviluppo di socialità, aggregazione, fiducia e rispetto reciproco. Particolare attenzione è data anche all’integrazione di bambini e bambine con disabilità». Per iscriversi c’è tempo sino al 21 giugno.

