Il caso.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Campo e piscina chiusi, il campione trasloca 

Impossibile allenarsi in città per raggiungere il sogno di nuovi traguardi 

Si chiama Roberto Porcu, ha 17 anni ed è il campione mondiale junior di cross triathlon, titolo conquistato a settembre a Molveno, in Trentino. Un risultato straordinario per un ragazzo cresciuto a Nuoro, in una provincia che - secondo l’indice sullo sport elaborato da Pts per Il Sole 24 Ore - è terzultima in Italia per impianti, risultati e organizzazione sportiva. Eppure, da questa terra difficile, Roberto è riuscito a emergere. Ma la sua storia, raccontata dalla madre Patrizia Iadeluca, e papà Giuseppe, è soprattutto quella di una famiglia che combatte ogni giorno contro ostacoli e mancanze. Roberto ora è un emigrato dello sport. Costretto a lasciare il centro Sardegna, come chi lo fa per assenza di lavoro, per andare a Cagliari. Non ci sono più spazi per allenarsi. E ha un’altra incertezza: non sa se potrà permettersi di difendere il titolo mondiale nel 2026 in New Mexico.

Trasferimento obbligato

«Roberto fa triathlon da quando aveva sei anni» racconta la madre. «A Nuoro però non c’erano più le condizioni per crescere». La piscina comunale ha chiuso prima dell’estate, quella di Farcana ha aperto solo per poche settimane ad agosto e poi ha richiuso. «Nel triathlon il nuoto è fondamentale, e non avevamo dove andare» spiega Patrizia. Per la corsa, le ripetute venivano fatte «in via Costituzione, in strada», mentre qualche allenamento era possibile solo raggiungendo Orani. La pista del Campo scuola è chiusa da un anno e mezzo. La decisione è stata inevitabile: Roberto, al suo ultimo anno di liceo, si è trasferito a Cagliari, lasciando il “Fermi” e tutti i suoi amici. Ora frequenta il “Michelangelo” «andando benissimo a scuola». Ma non essendo universitario, non ha diritto ad agevolazioni: né per alloggio, né per la mensa, né per le spese quotidiane. «Paghiamo tutto noi. È fuori casa e il peso economico è enorme». Il ragazzo si allena come un professionista: 23 ore a settimana, ogni giorno, festività comprese. Il suo coach, il belga Jim Thijs, vive in Spagna e Roberto dovrà affrontare anche periodi di ritiro all’estero.

Addio Nuoro

A novembre ha cambiato società sportiva, e da quel momento «a Nuoro non lo hanno più chiamato nemmeno come tedoforo. Lui ci teneva davvero». Nonostante il titolo mondiale. «Siamo soli, chiediamo solo un aiuto» dice Patrizia. In ballo c’è un sogno. Il prossimo traguardo è enorme: Roberto ha conquistato la slot per i Mondiali 2026 in New Mexico, a 2.000 metri di altitudine. Per gareggiare serve arrivare prima per acclimatarsi, con costi altissimi. «Abbiamo scritto alla Regione, agli imprenditori, a società. Speriamo che qualcuno creda in lui» dice la madre. «Il suo impegno è totale, la passione enorme. Chiediamo solo di permettergli di rappresentare la Sardegna e la sua Nuoro, anche se è dovuto partire». Un talento che è già arrivato sul tetto del mondo, ma che rischia di essere lasciato solo proprio dalla sua terra. «Il resto - conclude Patrizia - Roberto lo farà come ha sempre fatto: con sacrificio e con il cuore».

