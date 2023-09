Campo e impianti sportivi, progetti da oltre un milione  

Il Comune partecipa al bando “Sport e periferie 2023” con l’obiettivo di realizzare il manto in erba sintetica e la pista d’atletica. Nei giorni scorsi l’esecutivo ha approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica. «L’iniziativa mira a valorizzare lo sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita» fanno sapere dalla Giunta. Il primo lotto da 552mila euro servirà per riqualificare il campo sportivo, altri 300mila euro per l’adeguamento dell’impianto, infine si cercano altri fondi per l’efficientamento energetico. I tre lotti prevedono una spesa di 852mila euro, con un intervento più complessivo da 4 milioni e mezzo. Il Comune intende accendere un mutuo per cofinanziare l’opera. ( a.o. )

