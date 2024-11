Campo e club all’asta, si infrange il sogno della mecca del golf  

Gli ingredienti per diventare un centro di eccellenza meta di tanti golfisti, c’erano tutti: un percorso con 9 buche, trenta piazzole di gioco, club house e strutture annesse. Invece il grande campo di golf a Flumini, in via Delle Bouganville, è finito all’asta dopo il fallimento della precedente proprietà. L’impianto è adesso nelle mani del curatore fallimentare.

Un altro triste destino dopo il fallimento dell’hotel Setar di S’Oru e Mari che ancora cerca un nuovo proprietario. E sono tantissime anche le case in vendita in asta giudiziaria nei portali immobiliari che nascondono drammi e storie di chi si è visto pignorare i beni.

Il campo da golf

Per comprare all’asta il golf club di Flumini c’è tempo fino al 29 gennaio dell’anno prossimo, data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.Il valore di mercato di questo piccolo gioiello nel cuore della campagna quartese, è di 2 milioni e 730 mila euro ma si parte con un prezzo di base d’asta di 860 mila euro più tasse, con possibilità di presentare un’offerta non inferiore al 25 per cento, ossia 645 mila euro.

Il curatore

«Adesso» spiega il curatore fallimentare Stefano Scano «il complesso sportivo è in affitto per evitare che in attesa della vendita finisse in stato di abbandono». Di più è impossibile sapere, «non possiamo dare altri particolari sulla questione» taglia corto Scano.In caso comunque di vendita all’asta il contratto di locazione dovrà «considerarsi risolto con effetto immediato» e l’acquirente entrerà in possesso dell’immobile entro 60 giorni. Questo perché si vuol far sì che la struttura sportiva possa di nuovo avere un proprietario e possa riprendere a pieno ritmo tutte le attività.

Il gioiello

Il campo da golf si estende per 25 ettari con percorso a nove buche, più un campo pratica con 30 piazzole di gioco a putting green, ossia un percorso caratterizzato da manto erboso perfettamente rasato per permettere il rotolamento della palla. Annessi ci sono una grande Club House e un ampio parcheggio.

All’interno della Club House ci sono bar, sala ricevimenti, una sala da gioco e la tv satellitare.Insomma una vera gemma per i golfisti che per giocare a Quartu arrivano da tutta la Sardegna.Allo stato attuale, il campo continua sempre ad essere aperto e frequentato da tanti giocatori.

L’hotel Setar

Il destino dell’impianto è comune a quello dell’hotel Setar di S’Oru e Mari anche questo messo all’asta nell’ottobre del 2023 dopo che era già chiuso e abbandonato. Fino ad allora era meta di tantissimi turisti ma anche di quartesi che si riversavano nella pizzeria aperta a tutti e a trascorrere le giornate in piscina.Ed è comune anche a tantissime abitazioni private messe sempre all’asta. Quante?

I numeri delle aste

Consultando i più frequentati viene fuori che le case in vendita all’asta giudiziaria nel territorio quartese sono oltre duecento. Da piccoli appartamenti a intere ville con base d’asta dai 300 mila euro. E molte di queste aste sono anche andate deserte.Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a offrire una quota per l'acquisto degli immobili pignorati, personalmente o attraverso il procuratore legale.

