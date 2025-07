Campo di Sa Forada, sì alla pulizia dai rifiuti 

Al via la pulizia del parco sportivo di Sa Forada. In vista dell’inizio dei lavori nel campo da calcio e nella parte del pattinodromo dove è prevista un’area ping-pong e la riqualificazione del pallone geodetico, il Comune stanzia le risorse per rimuovere i rifiuti «al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori» che dovranno essere effettuati nei tempi previsti dal Pnrr. Poco più di 16mila euro che serviranno per la rimozione, raccolta, il carico, trasporto e smaltimento. Gli interventi verranno svolti dagli operatori di De Vizia.

