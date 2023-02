Campo di rugby, finanziati i lavori 

Centomila euro dalla Regione per portare avanti la riqualificazione del campo da rugby di via Trento. Arrivano importanti risorse nelle casse comunali per portare avanti il progetto che consentirà di sistemare la “casa” dell’Amatori rugby Capoterra.

Grazie a un emendamento alla Finanziaria 2023-2025 presentato dal consigliere regionale della Lega, Andrea Piras, sono state individuate delle risorse importanti che verranno destinate alla sistemazione dell’impianto sportivo che accoglie gli appassionati della palla ovale. Il campo di via Trento, oltre ad ospitare le gare casalinghe della prima squadra, che milita nel campionato nazionale di serie B, è anche il terreno di gioco in cui disputano i propri incontri le squadre giovanili della stessa società.

«Gli interventi riguarderanno in particolare, il rifacimento del manto erboso e degli impianti di irrigazione – spiega Andrea Piras -, ho ritenuto importante per la comunità di Capoterra accogliere l’istanza del consigliere comunale Gavino Meloni, per dare nuova vita a un impianto ormai datato e che necessitava di interventi troppo costosi per le casse comunali». (i. m.)

