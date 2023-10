Campo di marijuana, quattro in cella 

Operazione antidroga della polizia nella campagne di Barega, dove è stata trovata una piantagione di marijuana. Quattro persone sono state arrestate e rimesse in libertà dal giudice. Gli agenti della squadra mobile sono entrati in azione in una località tra i territori comunali di Carbonia e Iglesias. Dopo una serie accertamenti hanno raggiunto il terreno nel quale erano state messe a dimora 1500 piante di marijuana.

Gli arresti

Gli agenti hanno arrestato quattro persone di Carbonia: Nicola Casula, Luigi Pira, Antioco Lai e Alessio Cera, rispettivamente di 31, 32, 26 e 24 anni. «Sul terreno – si legge in una nota diffusa dalla Questura – sono state ritrovate complessivamente 1500 piante di cannabis indica, 600 delle quali già estirpate. Gli accertamenti effettuati dal gabinetto regionale di polizia scientifica hanno appurato un principio attivo compreso tra l’8 e il 14 per cento, dunque ben oltre i limiti consentiti dalla legge, fissati allo 0, 6 per cento».Secondo gli inquirenti la droga, una volta immessa nel marcato, avrebbe potuto fruttare oltre due milioni di euro. Negli ultimi giorni in tutto il Sulcis Iglesiente sono stati intensificati i controlli. All’operazione coordinata dalla sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile hanno partecipato anche gli agenti del commissariato di Iglesias. I quattro sarebbero stati fermati dopo aver tentato la fuga.

In tribunale

I quattro sono comparsi davanti al giudice Giampiero Sanna: l’arresto è stato convalidato ma nei confronti diLuigi Pira, Nicola Casula, Antioco Lai e Alessio Cera -, difesi dagli avvocati Vladimir Ilic Luigi Murtas, Federica Pusceddu, Andrea Chessa e Paola Floris – non è stata disposta alcune misura cautelare e sono stati rimessi in libertà.

