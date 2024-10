Campo di calcio intitolato a Gigi Riva 

Il campo di calcio nella località di Ceramica verrà intitolato a Gigi Riva. Il Comune di Iglesias decide di ricordare “Rombo di tuono” nell nuovo terreno di gioco recentemente riqualificato e dotato di manto sintetico. L’evento dell’intitolazione è previsto per la mattina di domani con inizio alle ore 10.30 e segna inoltre la conclusione dei lavori di quei lavori che hanno permesso l’omologazione del campo da calcio.

L’iniziativa è stata promossa dal Consiglio comunale ed intende omaggiare la figura di Riva: «Gigi Riva è un esempio di sportività e professionalità. - dichiara l’assessore allo Sport Vito Spiga - Un simbolo non solo per il Cagliari Calcio, ma per tutta l’Isola, che ha rappresentato nel migliore dei modi da sardo d’adozione».

L’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru, aggiunge: «La dedica del campo di calcio a 11 a un campione come Riva, rappresenta per noi iglesienti e credo per tutti i sardi, un motivo di grande orgoglio». (ad. s.)

