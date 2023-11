Campo di battaglia strada per strada «È la base del terrore» 

Tel Aviv. Gaza City è ormai un campo di battaglia, dove si combatte strada per strada. Israele - ad un mese esatto dal massacro di Hamas del 7 ottobre - continua ad avanzare nell’enclave palestinese dopo aver tagliato in due la Striscia. «Per la prima volta da decenni stiamo combattendo nel cuore di Gaza City, nel cuore del terrore», ha annunciato il comandante israeliano del fronte sud Yaron Finkelman. Mentre il ministro della Difesa Yoav Gallant ha messo nel mirino direttamente il capo di Hamas nella Striscia: Yahya Sinwar «si nasconde nel suo bunker» e «sarà eliminato».

Israele ieri ha osservato un minuto di silenzio con tantissime manifestazioni in tutto il Paese in memoria dei circa 240 ostaggi e dei quasi 1.400 uccisi dall’avvio del conflitto. Mentre Hamas ha celebrato a modo suo l’attacco di un mese fa. Il numero due dell’ufficio politico della fazione, Moussa Abu Marzouk, in un’intervista alla Bbc dal Golfo ha negato che il 7 ottobre siano stati uccisi civili ma solo «riservisti e soldati». Dichiarazioni che la stessa emittente ha definito in palese contraddizione con le numerose prove raccolte nei kibbutz di frontiera assaltati dai jihadisti. L’esercito intanto continua a concentrarsi sull’individuazione delle roccaforti di Hamas, dei suoi tunnel e sull’eliminazione dei capi della fazione islamica. Secondo stime dell’Idf, dall’avvio della guerra sono stati colpiti più di 14 mila obiettivi a Gaza, distrutti più di 100 ingressi di tunnel e trovate 4.000 armi e razzi nascosti.

Anche ieri è stato aperto un corridoio umanitario di poche ore per il trasferimento della popolazione dal nord al sud della Striscia. E in un video diffuso dall’esercito, si sono visti cittadini palestinesi innalzare bandiere bianche. Hamas ha denunciato un bombardamento israeliano sull’ospedale al-Quds di Gaza City, ma l’esercito ha ribattuto di aver attaccato «terroristi in un palazzo vicino». Gaza, ha denunciato Gallant, è «la più grande base del terrore che l’umanità abbia costruito».

