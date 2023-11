Campo di Aviazione, cantiere in dirittura d’arrivo 

Sta per concludersi la riqualificazione dell'hangar e dei campi da basket accanto all'ex aeroporto militare.

L'intervento rientra nel restyling del Campo di Aviazione (ex Comparto 8), che diventerà un polo sportivo. Ci saranno aree verdi, percorsi ginnici, giochi per bambini e un museo dell'Aeronautica. «Sarà un fiore all'occhiello della città», scommette l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «I lavori in via di conclusione riguardano non solo le strutture dell'hangar con l'intero rifacimento degli spogliatoi, degli uffici, dei bagni e dei due campi da basket, ma anche tutta l'area esterna con verde e arredi», prosegue Nonnoi.

Lavori in corso anche in un'altra area dietro l'hangar. L'assessore fa sapere poi che ci sono stati vari incontri soprattutto per la completa sostituzione della vecchia copertura dell'hangar con una nuova: «Essendo considerato monumento storico, è stato necessario parlare con la Soprintendenza». Dietro l'hangar inoltre ci sarà un parco lineare e uno spazio destinato a ospitare il museo dell'ex aeroporto dell'Aeronautica militare. «Il progetto è nato durante il primo mandato del sindaco Tomaso Locci; ottenne un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro al quale si sono aggiunti 3 milioni e mezzo di fondi Pnrr per un totale di 5 milioni», conclude.

