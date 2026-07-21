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Monserrato.
22 luglio 2026 alle 00:22

Campo d’aviazione, il Comune mette in sicurezza le strade danneggiate 

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Al Campo d’aviazione la sicurezza non poteva più aspettare la burocrazia regionale, e la Giunta comunale è intervenuta per aggiustare le strade devastate dal ciclone Harry. Le vie interne e il Municipio hanno subito danni ingenti: il Comune ha chiesto alla Regione 435mila euro, ma i fondi non sono ancora arrivati.

«Non potevamo aspettare oltre», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Abbiamo messo in sicurezza le strade in due giorni ma è il secondo intervento d’emergenza che facciamo».Una ditta specializzata ha livellato il terreno con materiali resistenti alle piogge autunnali, per garantire la tenuta fino a dicembre, quando sono attesi i contributi. I lavori hanno permesso lo svolgimento della “Festa della birra” e garantiranno il rientro in sicurezza di centinaia di atleti nel polo sportivo.Ora l’obiettivo è superare il vincolo regionale che classifica l’area come “zona umida”, vietando l'asfalto. «I tempi sono maturi per cambiare impostazione», incalza il sindaco. «L’area ha rilevanza metropolitana. Abbiamo avviato le interlocuzioni con la Regione per avere percorsi carrabili e ciclopedonali degni, asfaltati o drenanti».La palla passa ora agli uffici regionali, chiamati a valutare la revisione dei vincoli sull’area.

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