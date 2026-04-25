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Villamassargia
26 aprile 2026 alle 00:25

Campo da tennis al coperto, l’area sportiva ora è più ricca 

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Tracciatura eseguita e rete divisoria montata: è nato un nuovo campo da tennis a Villamassargia, Comune che ora può vantare una delle pochissime superfici di gioco al coperto dell’Isola. Il nuovo campo da tennis indoor ha preso forma, infatti, nella palestra comunale “Roberto Frongia” e va ad arricchire un’offerta prima limitata al solo campo in erba sintetica nato nella superficie polivalente dell’impianto sportivo Angelo Orrù. «Così come per i campi da basket e da volley della palestra, - spiega l’assessore allo Sport Marco Mandis - il campo da tennis sarà gestito direttamente dal Comune e sarà disponibile su richiesta. È previsto un regolamento per disciplinare l’uso di ogni impianto al costo di quote d’affitto simboliche ma i destinatari principali restano le società sportive». Proseguono, intanto, nonostante inciampi e lungaggini, i lavori da un milione di euro che trasformeranno nel complesso sportivo “Angelo Orrù” l’attuale impianto di via Dello Sport, che avrà tra l’altro un nuovo manto in erba naturale ed una pista d’atletica. «La crescita del prato - aggiunge - è già ben visibile. Sulla fine dei lavori al momento non è possibile fare una stima anche per via dei tempi necessari per le omologazioni. Possiamo, però, dire che siamo oltre la metà dell’opera».

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