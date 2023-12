Campo da padel inagibile per il crollo di un pannello di vetro 

Dovranno pazientare un mese i tanti appassionati del padel che fin dal settembre 2022 erano soliti affollare l’area sportiva giovanile Marisa Concas che contiene il campo con le sue pareti in vetro eretto grazie a 112 mila euro di fondi della Legge Omnibus.

Da mercoledì mattina la struttura di via Sardegna è inagibile a causa della rottura di uno dei 30 grandi pannelli in vetro che cingono il campo e che sono anch’essi parte della superficie di gioco. «Nessun atto di vandalismo - si affretta e premettere il sindaco Sasha Sais: per via di un’infiltrazione d’acqua, il vetro è andato in frantumi forse a causa di uno sbalzo termico tra il gelo notturno e i primi raggi di sole di mercoledì. Un residente che portava a spasso il cane ha riferito che alle 7.30 il vetro era ancora al suo posto. La rottura si è verificata un’ora dopo». Sul posto non sarebbe stato rinvenuto nessun segno di un eventuale atto vandalico (pietre o altri corpi contundenti) e anche il fatto che sia andato in frantumi solo uno dei 30 pannelli in vetro induce a pensare ad una fatalità. Per l’arrivo del nuovo vetro (rinforzato per sostenere gli urti dei giocatori) da Roma occorreranno 30 giorni 3 mila euro di spesa. (s. f.)

