Campo da padel e impianto per basket e volley 

L’amministrazione comunale di Gonnosfanadiga si appresta a dare vita a un altro progetto in ambito sportivo e ricreativo: la realizzazione di un campo di padel e di un impianto polivalente all'interno del parco Pardu Mannu, in via Foscolo.

Il progetto, dal costo complessivo di 190mila euro, è stato finanziato per 179.202,54 euro dal Gal–Monte Linas e per il resto dal Comune di Gonnosfanadiga.

Il campo da padel troverà collocazione nell'area già occupata dal campo da tennis, ormai in disuso e abbandonato. Il campo polivalente, che sarà composto da un nuovo campo da basket e pallavolo, sostituirà ciò che resta del campo da basket attuale.

Entrambi gli impianti sportivi saranno illuminati con moderni fari a led e realizzati dopo aver provveduto a demolire la maggior parte delle strutture esistenti.

Si prevede che per la realizzazione del progetto saranno necessari 45 giorni consecutivi di lavori, pianificati tra settembre e novembre. Questa finestra temporale è stata scelta «perché è ritenuto il migliore periodo dell’anno anche considerato il clima meno rigido e piovoso». (g. a. p.)

