Campo da padel e area bimbi  nel centro sportivo San Leone 

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione e recupero del centro sportivo San Leone. Il quadro economico del progetto, finanziato con fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza, vedrà impegnati 400mila euro. Al termine delle verifiche conclusive, la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo e firmato il contratto con la società che si è aggiudicata i lavori, che daranno nuova vita all’impianto di via Alghero.

Gli interventi previsti consistono nel rifacimento dei campi da tennis e da basket, inoltre verranno realizzati un nuovo campo da padel e un’area destinata ai giochi per i bambini. La struttura sarà interessata da un importante intervento di efficientamento energetico, con l’applicazione delle nuove tecnologie all’intero impianto d’illuminazione.

L’impianto sportivo, che si trova al centro del paese, punta a diventare un nuovo centro di aggregazione per la comunità, come afferma il sindaco Giacomo Porcu: «Prevediamo di dare un nuovo impulso a discipline che vedono un crescente interesse, come il padel e il tennis, favorito dai recenti successi degli atleti italiani». L’assessore Andrea Onali aggiunge: «Dopo la realizzazione della nuova pista di pattinaggio, l’intervento permetterà alla struttura di diventare un altro polo sportivo fruibile dalla cittadinanza. Il campo da padel sarà un valore aggiunto».

