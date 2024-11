Campo da golf a tre buche 

Buone notizie per gli appassionati di golf: sabato a Sa Rodia sarà inaugurato il campo “Executive”, percorso di tre buche «che permetterà a tutti di giocare in maniera completa e soddisfacente – spiega Tonino Garau, presidente del Sinis golf club - Questo impianto rende Oristano la prima città in Italia ad avere un campo “executive” di golf nella cerchia urbana. Finalmente possiamo offrire un servizio importante ai nostri associati che attualmente sono 80». Il presidente ricorda che «tutto quanto è stato finora realizzato, è frutto del grande lavoro dell’associazione che ha interamente coperto le spese del progetto, con fondi propri». Il Sinis golf club, fondata nel 1997, in questi anni è cresciuta facendo conoscere la pratica del golf anche nelle scuole coinvolgendo circa 700 alunni. «Le persone che si sono avvicinate al golf, dall’inizio della nostra attività, al di fuori delle convenzioni scolastiche, sono oltre 400 e più della metà ha iniziato a giocare regolarmente». Sabato alle 10 il taglio del nastro, poi sul nuovo green si svolgerà una gara dimostrativa, previsto anche n programma il battesimo del golf. Alle 11.30 tiro al bersaglio grazie ad una gara di precisione aperta a tutti. La manifestazione andrà avanti fino alle 16. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA