Campo da calcio Walter Frau, presto al via la riqualificazione 

A Ghilarza si avvicina la sistemazione del campo da calcio Walter Frau grazie a un finanziamento da 400mila euro. I fondi consentiranno di far fronte ad alcune criticità che da tempo stanno creando non pochi disagi.

Nei giorni scorsi la Giunta guidata dalla neoeletta sindaca Eugenia Usai ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione del campo da calcio. «Si tratta di un finanziamento ottenuto dalla vecchia amministrazione già iscritto in bilancio – chiarisce Usai –. È un’opera che la comunità attendeva da tempo, ma mancava il progetto che ora abbiamo approvato».

I lavori riguarderanno la sistemazione degli spogliatoi, dei servizi igienici per il pubblico, il rinforzo della recinzione ma soprattutto consentiranno di risolvere il problema della scarsa illuminazione con il quale la società di calcio di Ghilarza fa i conti ormai da un anno. Il campo di calcio è infatti quasi al buio per un problema alle torri faro: occorre sostituire le lampade e il Comune tempo fa aveva stanziato dal proprio bilancio 39 mila euro. Di fatto quei soldi non sono mai stati spesi e anzi sono stati stralciati a novembre scorso in attesa di essere ripristinati. Nel frattempo è arrivata la comunicazione del finanziamento da parte della Regione e si è atteso di poter utilizzare le somme. «Adesso si procederà con i lavori», promette la sindaca Usai.

RIPRODUZIONE RISERVATA