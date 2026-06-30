VaiOnline
Ghilarza.
01 luglio 2026 alle 00:34

Campo da calcio Walter Frau, presto al via la riqualificazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Ghilarza si avvicina la sistemazione del campo da calcio Walter Frau grazie a un finanziamento da 400mila euro. I fondi consentiranno di far fronte ad alcune criticità che da tempo stanno creando non pochi disagi.

Nei giorni scorsi la Giunta guidata dalla neoeletta sindaca Eugenia Usai ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione del campo da calcio. «Si tratta di un finanziamento ottenuto dalla vecchia amministrazione già iscritto in bilancio – chiarisce Usai –. È un’opera che la comunità attendeva da tempo, ma mancava il progetto che ora abbiamo approvato».

I lavori riguarderanno la sistemazione degli spogliatoi, dei servizi igienici per il pubblico, il rinforzo della recinzione ma soprattutto consentiranno di risolvere il problema della scarsa illuminazione con il quale la società di calcio di Ghilarza fa i conti ormai da un anno. Il campo di calcio è infatti quasi al buio per un problema alle torri faro: occorre sostituire le lampade e il Comune tempo fa aveva stanziato dal proprio bilancio 39 mila euro. Di fatto quei soldi non sono mai stati spesi e anzi sono stati stralciati a novembre scorso in attesa di essere ripristinati. Nel frattempo è arrivata la comunicazione del finanziamento da parte della Regione e si è atteso di poter utilizzare le somme. «Adesso si procederà con i lavori», promette la sindaca Usai.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce
Crisi nella chiesa

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma»

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 