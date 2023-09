Campo da calcio, lavori in grande stile 

Al via, a Villacidro, i lavori per la realizzazione del nuovo manto sintetico di ultima generazione, spogliatoi e impianti del campo sportivo comunale di via Stazione. Fra domani e martedì «la ditta appaltatrice comincerà i primi sbancamenti per la rimozione del campo in erba», anticipa l'assessore allo Sport, Marco Erbi: «I lavori – aggiunge – procederanno in maniera rapida, in modo da poter riutilizzare il campo nel più breve tempo possibile». Il progetto di manutenzione e ammodernamento prevede una spesa di circa 700 mila euro, in un campo realizzato oltre 25 anni fa e che è stato interessato da alcune manutenzioni straordinarie, fra cui l'ultima del 2019.

Ospiti a Pabillonis

Attualmente la società Villacidrese calcio “Ese”, impegnata nel campionato di Eccellenza, si allena durante la settimana nel campo di via Corterisoni e gioca in casa ospite del campo comunale “Tonino Tiddia” di Pabillonis: «Abbiamo un accordo per le partite del campionato», conferma il presidente dei giallo-celesti, Matteo Marroccu. «L'amministrazione comunale di Villacidro – precisa – ci ha aiutati a trovare una soluzione temporanea. Non è stato facile individuare un campo adatto, perché altre squadre in zona sono interessate dalle nostre stesse problematiche e da lavori in corso sulle strutture sportive, come per esempio la Gialeto Serramanna e il Gonnosfanadiga che giocano in Promozione. Proprio con il Gonnosfanadiga condividiamo il campo di Pabillonis, che ha un ottimo manto erboso, ben curato», prosegue Marroccu. «Ancora non abbiamo idea di quando verranno conclusi i lavori in via Stazione: per questo non abbiamo ancora siglato un accordo per l'intera stagione sportiva. I disagi sono molteplici, non lo nascondo, anche la tifoseria fa più fatica a seguirci in casa, dal momento che siamo comunque in trasferta, ma è uno sforzo necessario: il campo in erba presentava ormai troppi problemi, spesso bastavano le piogge a renderlo inagibile e distruggere l'intero lavoro fatto durante gli allenamenti. Speriamo di poter tornare a giocare in casa quanto prima».

Gli altri cantieri

Il campo di via Stazione, riprende l’assessore Erbì, «non è l’unico impianto sportivo comunale oggetto di lavori: di recente abbiamo stanziato un avanzo di bilancio per il campo di via Corterisoni, in cui è previsto il rifacimento degli spalti, della pista di atletica e del manto, oltre a un campetto polivalente in cui potranno essere praticati diversi sport di squadra. Il palazzetto dello sport è già in fase di ristrutturazione. Anche le palestre scolastiche – aggiunge Erbì – saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria nei prossimi mesi, quindi a breve avremo un bel po' di strutture agibili e fruibili per le associazioni sportive locali. Un lavoro che abbiamo cominciato appena insediati e fra i nostri principali obiettivi elettorali».

Una volta conclusi i lavori in via Stazione e via Corterisoni, Villacidro avrà due campi comunali rinnovati e fruibili dalle centinaia di giovani e giovanissimi calciatori iscritti a scuole calcio e club.

