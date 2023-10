Campo da calcio, accuse e polemiche 

«Ho predisposto un messaggio di posta elettronica certificata da spedire alla Finanza: la società sportiva “Capoterra calcio” sta organizzando nel campo comunale ottenuto in gestione dall’amministrazione municipale tornei a pagamento senza rilasciare ricevute fiscali. In pratica il campo da calcio di Su Suergiu è gestito in nero». L’accusa è firmata dal consigliere comunale del centrosinistra Silvano Corda e l’ha pronunciata durante l’ultima seduta dell’assemblea civica, scatenando forti polemiche nella cittadina.

Il presidente

«Siamo delusi e disgustati», risponde Andrea Vergari, presidente del “Capoterra calcio”. «Delle accuse non ne voglio neanche parlare, sono tutte infondate. Saremmo stati disponibili a dimostrare la nostra innocenza al consigliere anche solo con una telefonata. Noi vogliamo fare sport e basta, stando lontani dalla politica. Vogliamo farlo per i ragazzi, per farli divertire e socializzare, tenendoli lontani da computer e telefonini».

L’assessore

Anche l’assessore allo Sport Giovanni Montis difende il “Capoterra calcio”: «Quella di Corda è una mossa subdola e di basso livello: le società sportive vanno aiutate e non messe a disagio. Tutte le associazioni che avevano in gestione il campo di Su Suergiu hanno sempre affittato ad altre squadre o a privati i campi per pagare le spese, l’attrezzatura, gli arbitri. Se non ci fossero queste associazioni sportive a seguire le manutenzioni e le pulizie agli impianti sportivi, per il Comune sarebbe una spesa enorme da mantenere. Sono entrato in politica proprio per diffondere i diritti dello sport e degli sportivi. Il “Capoterra calcio” ha tutto il mio supporto».

La replica

Nel pomeriggio di ieri Silvano Corda ha voluto precisare: «Il mio intervento verteva sulla situazione di tutte le nostre società sportive. Mi sono soffermato sul Capoterra calcio, ma non avevo alcuna intenzione di denigrare la professionalità e la gestione della società: è costretta ad autofinanziarsi per sopperire alle carenze manuntentive e non solo da parte dell'apparato comunale. Gli appunti fatti erano un modo per invitare l’amministrazione comunale a regolarizzare i rapporti economici tra il Municipio e le società sportive, visto che dal momento in cui il sindaco Beniamino Garau e i suoi si sono insediati, non hanno ricevuto alcun finanziamento comunale».

