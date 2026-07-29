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San Gavino.
30 luglio 2026 alle 00:49

Campo da calcetto in via Goldoni, stanziati 200mila euro 

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Il Comune punta sempre di più sulla cultura e sullo sport. Così con la variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale l’amministrazione ha deliberato lo stanziamento di 200mila per il rifacimento del campetto da calcetto di via Goldoni. Lo rimarca l’assessore allo sport Simone Angei: «Abbiamo stanziato queste risorse perché venga restituito alla comunità quest’impianto sportivo. Abbiamo un enorme bisogno di spazi di gioco libero, fruibili dalla cittadinanza. Il prossimo passaggio prevede l’elaborazione di uno studio sulla fattibilità progettuale che consenta di poter proseguire l’iter per la realizzazione del campo da calcetto, punto di riferimento per intere generazioni di giovani sangavinesi per decenni».

Così il gruppo di maggioranza “San Gavino Monreale – Città Futura” ha rimarcato come l’intervento rappresenti uno degli impegni assunti durante la campagna elettorale e che ora potrà entrare nella fase operativa. Il campo di calcetto di via Goldoni è stato smantellato alcuni decenni fa durante la costruzione del vicino anfiteatro comunale.

La realizzazione di questa struttura all’aperto riveste una particolare importanza anche perché l’attuale capannone polivalente non potrà più essere usato come impianto sportivo perché destinato ai gruppi di carnevale e alla costruzione di carri allegorici.

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