Campo comunale, due mesi di ritardo 

Slitta di due mesi la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale. A chiedere la proroga, concessa dall’ufficio tecnico, la ditta incaricata per una serie di motivi: tra questi «il ritardo nella produzione del manto sintetico» che andrà posizionato sul terreno di gioco, le condizioni climatiche avverse e «ritardi nella gestione dei materiali di rifiuto». I lavori, per un importo di circa mezzo milione di euro, andranno così avanti sino al 30 dicembre. Solo dopo Villaputzu potrà avere a disposizione un impianto nuovo ed efficiente, campi da tennis compresi.

Anche i Comuni di Muravera e San Vito sono alle prese con i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi. Una situazione piuttosto critica perché in questi mesi non c’è un campo sportivo agibile nei tre Comuni e le squadre sono costrette a chiedere ospitalità ai paesi vicini (in particolare a Castiadas, Armungia e Villasimius). (g. a.)

