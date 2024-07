Campo base per aspiranti volontari 

Sta per partire ad Assemini la quattordicesima edizione del campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” che si svolgerà da lunedì al 3 agosto in località Is Olias.

Il progetto, dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, è stato organizzato dal dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con i volontari di Prociv Augustus e Csv Sardegna Solidale.

Attraverso un percorso didattico di una settimana, articolato in esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi al sistema protezione civile e in particolare al mondo del volontariato.

I bambini partecipanti al campo base potranno inoltre approfondire la conoscenza dei rischi presenti sul proprio territorio e dei piani di protezione civile, imparare i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e partecipare alle diverse attività messe in campo a tutela dell’ambiente, in particolare del patrimonio boschivo e naturalistico. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA