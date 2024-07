Campo base dei volontari 

È stato inaugurato il nuovo campo base situato nel centro polifunzionale Santa Lucia a Monastir dove convergeranno le attività legate alla campagna antincendi che avrà come protagonisti i volontari della protezione civile della Lombardia, la protezione civile del paese Orsa Santa Lucia e quelle dei paesi limitrofi. «Siamo orgogliosi di aver avuto l'opportunità di realizzare questo campo base, il primo in Sardegna dopo 17 anni, e del gemellaggio tra i nostri volontari e quelli provenienti dalla Lombardia», afferma la sindaca Luisa Murru. La collaborazione terminerà ad agosto, e sarà un’occasione di confronto lavorativo e di scambio culturale: «I volontari conosceranno il paese, le tradizioni e il patrimonio culturale e ambientale. Sarà un'occasione di socializzazione, formazione e scambio di buone pratiche per tutti», chiude Murru.

RIPRODUZIONE RISERVATA