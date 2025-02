Campo allagato, la scuola calcio si deve fermare 

Quando la pioggia intensa si fa vedere, al campo della Scuola Calcio Sestu, in Corso Italia, non si gioca. I gestori della società hanno affidato ai social la loro lamentela: un campo in terra battuta che si allaga e si riempie di fango quando piove, sognando il prato sintetico. «Ci dispiace per i ragazzi della Costa Orientale Sarda, che sono venuti a giocare ma hanno fatto un viaggio a vuoto», hanno scritto.

La scuola calcio di Sestu conta decine di tesserati, giovani e giovanissimi, una realtà di sport e di crescita a cui manca solo questo problema da risolvere. «Il Comune ha chiesto un finanziamento», dichiara l’assessore al Sociale e Sport Mario Alberto Serrau. «I lavori per il nuovo campo sportivo sono andati a rilento per motivi burocratici. La prima procedura è stata annullata ma ora la progettazione per il secondo lotto è a buon punto e le risorse sono disponibili», rivela la sindaca Paola Secci. Il prato sintetico dunque è all’orizzonte ma bisogna aspettare la fine della progettazione e che venga aggiudicato il bando.

