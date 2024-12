Campo allagato, i ragazzi restano a casa 

Il campo comunale della Polisportiva Sestu è impraticabile. Una semplice pioggia è bastata per per renderlo inagibile, con inoltre i lavori per il nuovo impianto ancora fermi. Amareggiato il responsabile del settore giovanile, Massimiliano Piras: «Purtroppo a ogni pioggia il campo diventa impraticabile e sono necessari tre giorni perché asciughi. L’impianto, affidatoci in concessione annuale dal Comune ospita gli allenamenti e le gare ufficiali di tutte le categorie del settore giovanile della società che conta oltre 230 tesserati. L'assenza o indisponibilità di altre strutture, espone le nostre squadre all’incognita del meteo, precludendo, come questa settimana, la possibilità a tutti i ragazzi di praticare sport. Così è difficile proseguire e pensare di crescere».

L’assessore allo Sport, Mario Alberto Serrau, replica così: «Comprendo il disagio e lo sento mio perché un problema che persiste già da quando correvo io stesso in quel campo da bambino. L’appalto è stato aggiudicato tra la fine del 2023 e inizio 2024, periodo nel quale è stato modificato il codice per l’assegnazione degli appalti, rendendolo non più valido. Abbiamo dovuto così indire un nuovo appalto che richiede una procedura molto lunga. Presumiamo che a gennaio la ditta inizierà i lavori».

