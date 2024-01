«Campo agibile a metà febbraio» 

Bisognerà attendere ancora qualche settimana prima che il campo sportivo di Carloforte “Cavalier Pietro Puggioni” possa essere riutilizzato per partite ed allenamenti. «Il 15 si inizierà a stendere il manto sintetico - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - prevediamo che i lavori possano essere conclusi per metà febbraio». Il campo sportivo è al centro di un un intervento di riqualificazione da 650 mila euro, finanziati con il bando Sport e Periferie del Ministero dell’Interno, che prevede la manutenzione di spogliatoi e spalti, il rifacimento del manto in erba sintetica e l’installazione di un impianto fotovoltaico. I lavori sono iniziati la scorsa estate con inevitabili disagi per le società e gli atleti che hanno dovuto allenarsi e disputare le partite nel campo di Calasetta. (a. pa.)

