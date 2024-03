Campo a disposizione per gli allenamenti 

In attesa dell’omologazione del campo sportivo “Cavalier Pietro Puggioni” da parte della Lega Nazionali Dilettanti, le due società calcistiche di Carloforte possono già utilizzare il nuovo campo in sintetico per gli allenamenti.

Verde Isola e Carloforte Calcio dovranno invece ancora andare in trasferta nel campo di Calasetta per disputare le partite casalinghe dei rispettivi campionati.

I disagi che le società hanno dovuto sopportare durante i mesi necessari ai lavori stanno finendo: tornati a casa per gli allenamenti, il campo sarà pienamente operativo non appena arriverà l’omologazione della Lnd che dovrebbe richiedere tra i 50 e i 60 giorni.

I lavori di manutenzione straordinaria di cui è stato oggetto il campo sportivo del Giunco sono stati finanziati con 650 mila euro del bando Sport e Periferie a cui il Comune di Carloforte ha partecipato nel 2021, risultando poi tra i beneficiari del finanziamento.

lavori hanno interessato il campo di gioco: stato rimosso il manto precedente e sostituito con un sintetico nuovo. Interventi anche sulle tribune e i parapetti per adeguarli alla normativa sulla sicurezza, inoltre è stato installato un impianto fotovoltaico con accumulo. (a. pa.)

