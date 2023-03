Campioni di trail a Cala Gonone 

Si chiama “Scarpa Meet&Run” ed è l’evento di trail running organizzato ogni anno dall’azienda italiana “Scarpa”, che quest’anno ha scelto Cala Gonone per ospitare la manifestazione. Leader mondiale nella produzione di calzature da trekking e trail running, l’azienda darà la possibilità anche ai dilettanti di questa disciplina di provare i propri prodotti in percorsi appositamente scelti, che partendo da Cala Gonone alterneranno il mare alla montagna. «La particolarità - spiegano dall’azienda - è quella di poter conoscere campioni di livello internazionale, e magari correre insieme a loro». All’aspetto sportivo verranno affiancate diverse iniziative per scoprire il territorio, la cultura e la gastronomia, aspetti su cui ha puntato il Comune di Dorgali, sponsor dell’evento insieme al dolcificio Esca di Dorgali e alla Cantina sociale. «Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che forse può essere un primo passo per una futura gara internazionale di questa disciplina», spiega l’assessore allo Sport Bernardo Carotti.

L’appuntamento è alle 15.30 del 4 aprile al parcheggio di via Lungomare Palmasera, iscrizioni su info@stilealpino.net . ( a. s. )

