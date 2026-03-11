Campioni di Sudoku e… di vita 

Lo ha inventato per il Sudoku, però, chissà, il Metodo sequenziale combinato potrebbe essere buono anche per la vita. Per le sfide di tutti i giorni, e chiamarle sfide è più saggio che definirle problemi. Il manuale di Alberto Deiana, poi, “Diventa campione di Sudoku” (Albatros, 473 pagine, euro 21,50) promette di risolvere tutti gli schemi del gioco numerico più famoso nel mondo. Perché, spiega l’inventore del Msc, più che con i numeri, il rompicapo, che ha il nome giapponese ma non le origini, ha a che fare con la logica. Quella roba su cui la gente inciampa, e perciò la vita, che è già complessa, finisce con il diventare complicata. Fermarsi a ragionare, mettere in fila i ragionamenti e poi trarre le corrette conclusioni: questa è l’essenza del metodo di Deiana, o, se vogliamo, anche un’efficace strategia di sopravvivenza.

Cagliaritano, classe 1973, professionista con una formazione economica, Deiana ha una vocazione per il pensiero analitico e la risoluzione di problemi. Il suo manuale sarà presentato a Cagliari, alla Mem, alle 17 di giovedì 19 marzo.

Come nasce l’interesse per il Sudoku?

«A farmelo conoscere, un po’ per caso, è stato il marito di mia cugina. Iniziai a risolvere gli schemi in modo artigianale, affidandomi alla logica; dopo alcuni anni ho ripreso l’interesse e ho cercato di trasformare quei ragionamenti in una vera e propria metodologia di risoluzione».

Il Metodo sequenziale combinato. Funziona?

«Direi di sì. Non è una magia: consiste nella messa a punto di tecniche di base e avanzate applicate seguendo un ordine preciso, una sequenza. A ogni passaggio il numero delle incognite diminuisce progressivamente, avvicinando sempre di più alla soluzione dello schema di Sudoku».

In questo modo non si perde un po’ il gusto del gioco?

«Per niente, perché il metodo evita di inserire numeri a caso, il che porta spesso alla frustrazione e, di conseguenza, a perdere il piacere di giocare. Al contrario, applicando una coerente logica di risoluzione si mantiene l’aspetto ludico del Sudoku, a cui si aggiunge la soddisfazione di riuscire a completare lo schema».

Dunque bisogna mettersi a studiare il suo manuale.

«Ma no. In realtà ciò che occorre è un po’ di applicazione, quanto basta per imparare 4 o 5 tecniche di base. Il resto si apprende soprattutto con la pratica, perché nel Sudoku è più facile mettere in atto le tecniche che spiegarle».

Com’è strutturato il suo libro?

«Ci sono più sezioni: la prima è dedicata alle tecniche di base, la seconda alle tecniche avanzate e la terza alla presentazione e applicazione del MSC che le mette a sistema. Seguono una sezione sulle varianti del Sudoku, una che prova il metodo in contesti di competizione, e, infine, una raccolta di circa 260 schemi da risolvere con le soluzioni».

Dica la verità, nel Sudoku conta di più la tecnica o l’intuizione?

«Io direi che sono entrambe fondamentali. Le tecniche aiutano soprattutto all’inizio, perché rendono più semplice affrontare il gioco e applicare la logica del Sudoku; l’intuizione, però, resta decisiva anche quando si diventa esperti, perché consente di leggere la griglia, cogliere le connessioni tra righe, colonne e blocchi e avvicinarsi più rapidamente alla soluzione».

Che cosa le piace del rompicapo?

«È un’attività rilassante: offre un momento di pausa dalla routine quotidiana. Risolvere uno schema obbliga ad affidarsi a logica e intuizione, per cui si entra in una dimensione personale di concentrazione che unisce relax, sfida e soddisfazione, un po’ come accade nelle pratiche di meditazione».

