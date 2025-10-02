VaiOnline
Trieste.
03 ottobre 2025 alle 00:52

Campioni di Onlyfans ma sconosciuti al fisco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trieste. Sono star di OnlyFans, migliaia di follower seguono le loro performance, ma hanno dimenticato di comunicare al fisco i loro guadagni. La Finanza ha individuato (e segnalato all’Agenzia delle entrate) quattro creatori digitali che diffondendo online materiale porno avevano incassato oltre 244.560 euro senza dichiararli. «Gli interventi ispettivi nel comparto dei digital content creator appaiono marcati da aspetti di specificità, in quanto si tratta di prestazioni professionali, ordinariamente poste in essere presso domicili privati, ma con una proiezione (sfruttando la rete internet) su “clienti” e “fatturato” aventi profili di transnazionalità - fa sapere il generale Stefano Commentucci, comandante della Finanza a Trieste - Sul piano operativo, quindi, sono stati fondamentali gli accessi domiciliari concessi dalla Procura e i successivi riscontri tecnici condotti da personale specializzato del corpo sugli apparati Itc, finalizzati a individuare le operazioni associate agli account dei profili creati, con particolare riferimento alle prestazioni nel tempo poste in essere e le relative transazioni finanziarie generate. L’esercizio di tale attività è del tutto lecito - chiarisce Commentucci - fiscalmente i ricavi sono assimilabili a prestazioni artistiche di lavoro autonomo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 