Campioni di Onlyfans ma sconosciuti al fisco 

Trieste. Sono star di OnlyFans, migliaia di follower seguono le loro performance, ma hanno dimenticato di comunicare al fisco i loro guadagni. La Finanza ha individuato (e segnalato all’Agenzia delle entrate) quattro creatori digitali che diffondendo online materiale porno avevano incassato oltre 244.560 euro senza dichiararli. «Gli interventi ispettivi nel comparto dei digital content creator appaiono marcati da aspetti di specificità, in quanto si tratta di prestazioni professionali, ordinariamente poste in essere presso domicili privati, ma con una proiezione (sfruttando la rete internet) su “clienti” e “fatturato” aventi profili di transnazionalità - fa sapere il generale Stefano Commentucci, comandante della Finanza a Trieste - Sul piano operativo, quindi, sono stati fondamentali gli accessi domiciliari concessi dalla Procura e i successivi riscontri tecnici condotti da personale specializzato del corpo sugli apparati Itc, finalizzati a individuare le operazioni associate agli account dei profili creati, con particolare riferimento alle prestazioni nel tempo poste in essere e le relative transazioni finanziarie generate. L’esercizio di tale attività è del tutto lecito - chiarisce Commentucci - fiscalmente i ricavi sono assimilabili a prestazioni artistiche di lavoro autonomo».

RIPRODUZIONE RISERVATA