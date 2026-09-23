SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il podio.
24 settembre 2026 alle 00:47

Campioni di dama a Quartu Sant’Elena  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinque podi e una prestazione di squadra che conferma la qualità del movimento damistico nuorese. È il risultato della San Paolo di Nuoro che ritorna dalla 32esima edizione della coppa Città di Quartu Sant’Elena con un risultato importante, conquistato dai suoi atleti nelle diverse categorie. A salire sul gradino più alto del podio è stato Nicolò Paiardini, primo classificato nella categoria Provinciali. Nella categoria Regionali, il San Paolo ha centrato un argento con Dino Dal Molin e un bronzo con Angela Lutzu. Non sono mancate le soddisfazioni dei più giovani. Nella categoria Under 14, Giovanni Carrani si è classificato al secondo posto e Angelo Calia al terzo.

A completare la squadra impegnata a Quartu Sant’Elena sono stati Francesco Sanna Coccone e Matilde Pala, che hanno contribuito con la loro partecipazione alla positiva prova complessiva del gruppo.

Il bilancio finale parla dunque di cinque atleti nuoresi sul podio, con un primo posto, due secondi e due terzi. Un risultato, soprattutto visto il podio degli Under 14, che premia il lavoro portato avanti dalla San Paolo Nuoro e, soprattutto, racconta una realtà sportiva capace di affiancare all’esperienza degli atleti più maturi la crescita delle nuove generazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manca (Uil): il diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione. Vargiu (Adiconsum): bandi scritti male

Allarme tagli ai voli, riparte la polemica «La Regione si attivi»

Continuità territoriale a rischio Pais (Lega): basta propaganda 
Sacro e profano

I giostrai di Santa Greca, un amore eterno

Dal primo carosello arrivato a fine ‘800 alla maestosa “La Belle Époque” 
Sara Saiu
Università.

Rettore, sfida Morandi-Chessa

Emanuele Floris
L’iniziativa

«Da Programma US una spinta alle imprese che vogliono crescere»

Puricelli (Sda Bocconi): nell’Isola  tante aziende con identità forti  
Michele Ruffi
Scuola

«Alunni stranieri, subito il decreto»

Valditara: il criterio sarà solo linguistico, non disarticoleremo le classi 