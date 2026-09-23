Campioni di dama a Quartu Sant’Elena  

Cinque podi e una prestazione di squadra che conferma la qualità del movimento damistico nuorese. È il risultato della San Paolo di Nuoro che ritorna dalla 32esima edizione della coppa Città di Quartu Sant’Elena con un risultato importante, conquistato dai suoi atleti nelle diverse categorie. A salire sul gradino più alto del podio è stato Nicolò Paiardini, primo classificato nella categoria Provinciali. Nella categoria Regionali, il San Paolo ha centrato un argento con Dino Dal Molin e un bronzo con Angela Lutzu. Non sono mancate le soddisfazioni dei più giovani. Nella categoria Under 14, Giovanni Carrani si è classificato al secondo posto e Angelo Calia al terzo.

A completare la squadra impegnata a Quartu Sant’Elena sono stati Francesco Sanna Coccone e Matilde Pala, che hanno contribuito con la loro partecipazione alla positiva prova complessiva del gruppo.

Il bilancio finale parla dunque di cinque atleti nuoresi sul podio, con un primo posto, due secondi e due terzi. Un risultato, soprattutto visto il podio degli Under 14, che premia il lavoro portato avanti dalla San Paolo Nuoro e, soprattutto, racconta una realtà sportiva capace di affiancare all’esperienza degli atleti più maturi la crescita delle nuove generazioni.

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