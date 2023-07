campioni d’europa: che rivincita per gli azzurrini! 

C'è un'Italia del calcio che vince e illumina il futuro. È l'U19 che batte il Portogallo e conquista l'europeo di categoria: 20 anni dopo quel titolo vinto nel 2003 dai classe '84. E nella stagione delle finali stregate gli azzurrini di Alberto Bollini non si lasciano sfuggire la grande occasione: allo stadio Stadio di Tà Qali di Malta la nazionale dei millennial si porta sul gradino più alto del podio, dopo aver raggiunto la sofferta finalissima battendo la Spagna 3-2. E nell'atto conclusivo è bastato il gol di testa di Kayode per far scrivere alla giovane Italia una pagina della storia azzurra: dopo l'impresa sfiorata ai mondiali in Argentina con l'U20 fermata in finale dall'Uruguay, questa la volta la missione va a segno. Un bel segnale anche per Roberto Mancini e la nazionale senior, che ancora si lecca le ferite per la mancata qualificazione ai mondiali in Qatar.

Il ct Bollini non cambia e conferma la squadra arrivata in finale, con il tridente formato da Vignato, Esposito e Kayode. A centrocampo N'Dour insieme a Hasa (uno dei migliori) e Faticanti. L'Italia parte bene, trova al 19' il vantaggio con il morbido cross di Espsito per Kayode che di testa non sbaglia. Dopo un primo tempo dominato dagli azzurri, il Portogallo è più pericoloso nella ripresa ma è l'Italia ad andare più volta vicinissima al raddoppio: finsice 1-0, un trionfo limpido.

