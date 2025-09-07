«Campionesse! sono orgogliosa: è una rivincita» 

Narbolia e la Sardegna, con tutta l’Italia, sono in festa per lei. Alessia Orro, dall’altra parte del mondo, ai microfoni della Rai, subito dopo il trionfo nel Mondiale di volley in Thailandia, sprizza gioia da tutti i pori. Non solo per la vittoria ma anche per i premi di MVP e miglior palleggiatrice del torneo, peraltro in buona compagnia visto che la capitana azzurra Anna Danesi è stata eletta miglior centrale in tandem con la turca Eda Erdem e Monica De Gennaro (moglie dell’allenatore della Turchia Daniele Santarelli) miglior libero.

Senza freni

«Siamo campionesse del mondo!!! C..., che bomba!», ha esclamato la palleggiatrice 27enne di Narbolia ai microfoni della Rai. Per poi arrossire: «Si può dire? Ma sì, chi se ne frega». Alessia Orro è un fiume in piena, non si accorge quasi di essere in diretta e che le sue parole risuonano dai televisori di un’intera nazione che esulta per l’impresa. Poi torna un po’ alla freddezza della campionessa: «L’abbiamo portata a casa, non era importante come, ma è arrivata, è questa la cosa bella. Eravamo stanche, un po’ disconnesse», ha aggiunto, «chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali».

L’orgoglio

È il momento della rivincita, della gioia, della festa e dell’orgoglio per i risultati raggiunti. «Siamo campionesse del Mondo, 36 vittorie consecutive», dice ancora e risponde alla domanda dell’intervistatore che le chiede se sia consapevole dell’impresa. «Non ci credo», dice, «non ho ancora realizzato. Come per le Olimpiadi, ci ho messo quattro mesi a realizzarlo». E mentre nel suo paese, in provincia di Oristano, è già iniziata la festa e cominciano ad arrivare reazioni dal mondo politico, da quello dello sport e da tutti coloro che vedono nel volley femminile un fenomeno quasi inarrestabile, Alessia Orro continua a godersi la gioia per una vittoria conquistata dopo tanti sacrifici. «Sognavamo questo titolo da non so quanti anni, e questa vittoria è una rivincita anche per quell’Europeo perso proprio contro la Turchia», osserva. Il quinto set è stato straordinario dopo il secondo e il quarto andati in fumo con un punteggio largo per la Turchia. «L’ultimo set all’inizio è stato equilibrato, poi siamo riuscite a far venir fuori quel briciolo di grinta che ci era ancora rimasto, i cambi sono stati utili in quel momento, le nuove entrate sono state fenomenali, così come tutte».

Il resto è felicità, abbracci e sorrisi. Ora, al rientro, a Narbolia, l’attende il nonno, suo primo tifoso, insieme ai familiari e all’intero paese. Su Istagram nel frattempo quella parolaccia diventa virale, “ma chi se ne frega”. Magari lunedì al Qurinale, da Mattarella, sarà meglio evitare...

