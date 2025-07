Campionessa paralimpica premiata dal sindaco 

Il sindaco Emiliano Fenu e la consigliera di Azione Maura Chessa hanno premiato con due targhe Martina Mura, 17 anni, medaglia d’oro al recente campionato nazionale Fisdir di equitazione paralimpica. «È un’emozione fortissima - ha dichiarato Martina - non me l’aspettavo, ho ancora la “tremuledda”, sono grata ai miei genitori, continuerò ad impegnarmi al massimo». Grande emozione per familiari ed amici, presenti alla cerimonia in Municipio ieri pomeriggio per festeggiare questo traguardo, raggiunto con determinazione e impegno encomiabili. Il sindaco ha sottolineato la soddisfazione di avere una nuorese campionessa nazionale di uno sport «praticato con dedizione, che l’ha portata a superare le difficoltà di inserimento sociale e sicurezza personale. Il supporto costante dei genitori e la sua predisposizione le hanno consentito di instaurare un rapporto di simbiosi con il cavallo tanto da eccellere anche con un animale a lei sconosciuto in quella gara. Siamo orgogliosi di lei». Maura Chessa, dell’opposizione, ha motivato il premio sottolineando come Martina sia motivo di orgoglio per la comunità e fonte d’ispirazione per le nuove generazioni per impegno, passione e determinazione.

