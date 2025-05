Campione di scacchi sospeso per molestie 

Aveva appena partecipato con successo in Sardegna, nel prestigioso torneo internazionale di scacchi Sardinia World Chess Festival, a Orosei, facendosi apprezzare degli appassionati. Ma per il giocatore, giovane grande maestro statunitense di 18 anni, la ribalta si è subito trasformata in un caso internazionale: la Fide, la federazione internazionale lo ha sospeso per 60 giorni. Dall’hotel Marina Beach di Orosei è partita un’indagine internazionale, fino a ieri solo sportiva, per accuse di molestie, piovute sul campione da parte di un’altra atleta. Tutto si sarebbe svolto in Sardegna, nell’hotel di Orosei che dal 27 aprile al 3 maggio, ha ospitato una delle manifestazioni scacchistiche più seguite della stagione, con 250 atleti. Proprio lì, sarebbero avvenuti episodi di molestie nei confronti di una giovane collega.

La ragazza ha denunciato a inizio maggio comportamenti non consoni da parte del partecipante. La Commissione Etica e Disciplinare, sulla sospensione fa sapere che arriva in «seguito alla presentazione di una seconda denuncia per molestie, attualmente in fase di esame preliminare» scrive nella nota ufficiale. Le nuove accuse si aggiungono a un fatto già noto: nell’ottobre 2024, lo scacchista era stato espulso dal Campionato statunitense per aver colpito una cameraman.

La Fide annuncia che la sospensione è legata sia all’aggressione del 2024 sia – e soprattutto – alle nuove accuse di molestie emerse proprio dopo il torneo in Sardegna «per l’ulteriore reclamo recente, i cui dettagli e il cui autore rimangono riservati a causa della natura delicata delle accuse».

RIPRODUZIONE RISERVATA